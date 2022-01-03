الرياض تستعد لاستضافة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية

بجوائز مليونية ومشاركة أكثر من 300 خيل

عُقد اليوم في الرياض المؤتمر الصحفي لانطلاق المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بنسخته الثانية، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام بما فيها "سبق"، وذلك بمشاركة أكثر من 300 خيل بجوائز مليونية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للدعم اللامحدود الذي يقدمونه لرياضة الفروسية بكل أنواعها.

وأوضح الأمير سلمان بن فيصل أن أبرز الفعاليات في المهرجان تتضمّن البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، والتي تنطلق في اليوم الثالث للمهرجان بتاريخ 12 يناير، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بطاقم نخبوي من الحكام العالميين وبمشاركة ثلاثمائة وخمسين رأسًا من الخيول العربية الأصيلة من دول مختلفة بقيمة جوائز تفوق مليوني ريال سعودي، حيث ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية؛ لإعطاء فرصة المشاركة لجميع الخيل المسجلة.

وأضاف أن بعض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي الذي يستهدف كل شرائح المجتمع تتصف بالندرة؛ لإقامتها للمرة الأولى بالمملكة، بدعم من وزارة الثقافة؛ ففكرة المهرجان قائمة على إعادة تقديم الفروسية والموروث بطريقة عصرية وخلق مهرجان محلي عصري وتقديمه عالميًّا في المستقبل، حيث يتضمن إقامة متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، بحيث تكون فرصة للزوار والمشاركين لمشاهدة أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز -رحمهما الله- وسماع القصص والروايات التي تتحدث عن عبية (فرس الملك عبدالعزيز).

وأشار إلى أن المهرجان سيسهم في إبراز التناغم بين الخيل والإنسان من خلال عروض حركية للخيل والفرسان مصممة خصيصًا لعبية في الدرعية، عروض فرسان نوماس للخيل، ساحة تدريب وركوب الخيل، ساحة مطاعم فاخرة تناسب أذواق الزوار وغيرها من الفعاليات التي تفتح بواباتها يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا.