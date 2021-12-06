كوريا الجنوبية تسجل 4325 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 477 ألفًا و358.

كما سجلت البلاد 41 وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3893 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 99203.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 38 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.