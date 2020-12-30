استبعاد أيمن والصليهم أمام الفيصلي .. النصر يبحث عن النقاط الثلاث

أنهى النصر، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتنوعت الحصة التدريبية ما بين اللياقة المتنوعة، والركض حول الملعب، وطبق مدرب الفريق آلين هورفت بعض الجمل التكتيكية.

من جهة ثانية، استبعد هورفت، الثنائي عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى عن مواجهة الفيصلي، من أجل التعافي الكامل من الإصابة.