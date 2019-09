"الحذف للجميع".. خلل في "واتساب" يضرب ملايين المشتركين

بسبب اختلاف طريقة عملها على أجهزة "آيفون" عن الـ"أندرويد"

كشفت تقارير صحفية أن ميزة "حذف للجميع" (Delete for Everyone) في تطبيق المراسلة الفورية واتساب، لا تعمل بشكل فعال؛ مشيرة إلى أن ملفات الوسائط المرسلة تبقى في أجهزة مستلمي الرسائل.

واتضح أن الميزة المصممة لتُمَكّن المستخدمين من مسح النصوص والملفات التي أرسلوها عن طريق الخطأ؛ ما زالت تترك آثار الرسائل.



أين الخلل؟

يرجع الخلل في الميزة إلى وجود اختلاف في الطريقة التي تعمل بها الميزة على أجهزة "أندرويد" وأجهزة "آيفون"، وقد لاحظ الباحث، شيش ساشان، أنه حتى بعد إزالة الرسائل، ستبقى ملفات الوسائط المرسلة إلى مستخدمي "آيفون" في دردشات المستخدمين (الذين مكّنوا إعداد "حفظ إلى الكاميرا" (Save to Camera Roll) على الجهاز؛ بحسب ما جاء في تقرير لموقع "The Hacker News" المختص في الأخبار التقنية.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"؛ فعلى الرغم من أن الرسائل المحذوفة التي تحتوي على ملفات الوسائط لن تكون موجودة في "واتساب"؛ ستظل الملفات متاحة لمستخدمي "آيفون" الذين مكّنوا إعداد "حفظ إلى الكاميرا".

وعلى النقيض من أجهزة "آيفون" تعمل الميزة بشكل مختلف مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد؛ فبمجرد استخدام "حذف للجميع"؛ يتم أيضًا مسح ملفات الوسائط المحفوظة في معرض الصور المستلمة.



هل يُصلح "واتساب" الخلل؟

في اتصال للباحث ساشان بشركة "واتساب" للإبلاغ عن الخلل، قال متحدث باسم الشركة: إن الميزة لا تقدم أي ضمان بأن ملفات الوسائط سيتم إزالتها بشكل صحيح من مكان التخزين في الأجهزة.

وأضاف متحدث الشركة للباحث "الغرض من الوظيفة المقدمة عبر"حذف للجميع" هو حذف الرسالة، وليس هناك ما يضمن حذف الوسائط (أو الرسالة) نهائيًّا"؛ لافتًا إلى أن "التطبيق يركز على وجود الرسالة داخله".

ولا يعد "واتساب" تطبيقَ المراسلة الفورية الوحيد الذي يعانى من هذه المشكلة؛ فقد كشف مؤخرًا أن تطبيق "تلغرام" أيضًا يحتفظ بالصور من الملفات المحذوفة في ذاكرة تخزين هاتف المستلمين؛ لكن الشركة أصدرت منذ ذلك الحين تحديثًا يعمل على إصلاح الخلل، ورغم ذلك لا يبدو أن لدى "واتساب" خططًا فورية لمعالجة المشكلة.

ويُعد "واتساب" تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم؛ إذ يصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم؛ مما يجعله تطبيق المراسلة العالمي الأول.