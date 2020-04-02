"النقد" تحثّ جهات التمويل على تقديم خدماتها عبر بوابة "تمويل"

انطلاقًا من دور المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي

حثت مؤسسة النقد العربي السعودي جهات التمويل (البنوك، المصارف، شركات التمويل) على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة؛ حيث إن من إيجابيات هذه البوابة: فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت، وتوفير الوقت والجهد؛ مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، واستراتيجية "ساما" الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. إلى جانب التعاون المستمر والمثمر مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة.

وتعد بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بوابةً تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.