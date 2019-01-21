حريق بأحد الأحواش بجدة يؤدي لتفحم جثتَيْ شخصَيْن.. والمعلومات الأولية: لا شبهة جنائية‎

الجهات المعنية نقلت الجثتين للطب الشرعي وتبحث عن هويتَيْ المتوفيَيْن ومالك الموقع

تحقق الجهات المعنية بجدة في حادثة تفحم جثتَيْ شخصَيْن داخل إحدى الغرف بحي القوزين جنوب المحافظة؛ وذلك إثر حريق اندلع في مواد إسفنج وقطن. وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية تلقت بلاغًا من أحد الأحواش بحي القوزين بالخمرة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني، وأخمدت الحريق، وعثرت على جثتين متفحمتين بالكامل داخل غرفة في الفناء، وكانت الأبواب مفتوحة، ولا يوجد عليها آثار عنف، ويوجد داخل الغرفة إسفنج وملابس قديمة وقطن بكميات كبيرة؛ ما أسهم في سرعة نشوب الحريق وانتشاره.

وأكدت المصادر أنه لم يتضح وجود شبهة جنائية؛ وذلك لكون الموقع مدمَّرًا، والجثتَيْن متفحمتَيْن بالكامل. وقد تم نقل الجثتَيْن للطب الشرعي للكشف الظاهري عليهما، والتوصل لهويتَيْهما، ولمالك الموقع.