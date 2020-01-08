"ترامب": أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت.. وعليها التخلي عن "النووي" والإرهاب

لفت إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على طهران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم( الأربعاء): "إن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت"، مؤكداً أن الضربات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن حد أدنى من الأضرار، ولم تؤد إلى وقوع خسائر في صفوف الجنود الأميركيين في القواعد العسكرية العراقية التي تعرضت للضربة.

وذكر "ترامب" أن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مسؤول عن إثارة الحرب الأهلية في عدة دول في المنطقة، مضيفاً أنه بقتله وجهت واشنطن رسالة قوية إلى الإرهابيين.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات قوية جديدة على إيران، وأنها تدرس كل الخيارات الأخرى أيضاً.

وطالب "ترامب" إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية ودعم الإرهابيين، مشيراً إلى أنه سيطلب من حلف الناتو مزيداً من المشاركة في الأحداث الجارية بالشرق الأوسط.

وقال: "لا نريد استخدام قدراتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع، ونحن مستعدون للتوصل إلى السلام مع كل الأطراف".