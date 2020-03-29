"وزير يمني" عن الحوثيين: لم يوقفوا إجرامهم حتى مع انشغال العالم بمواجهة الأوبئة

"عطية": جماعة إرهابية فاسدة ونازية لا تقيم لمصطلحات السلام أو الاتفاقيات أي قيمة

أكد وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، أن ما حدث بالأمس من إطلاق صواريخ على المملكة من المليشيات الحوثية أذناب إيران؛ دليل على رفضهم للسلام، وأنهم لا يعرفون غير لغة القوة التي يجب أن يعامَلوا بها؛ حفاظًا على المملكة واليمن من مشروع إيران المدمر، الذي طال المدنيين وانتهك كل مقدس.

واستنكر "عطية" في تصريح خاص لـ"سبق" الهجماتِ الصاروخية التي نفّذتها المليشيات الحوثية بصواريخ إيرانية باتجاه المملكة ومدن يمنية؛ لافتًا إلى أن مَن يعتقد أن الحوثي المتمرد سيقترب من السلام شبرًا واحدًا فهو واهم.

وأشار الوزير أحمد العطية إلى هذه الجماعة الفاسدة لم توقف إجرامها وخبثها حتى مع انشغال العالم بمواجهة الأوبئة والأمراض.

وجدد الوزير "العطية"، التأكيد على أنهم بإطلاق الصواريخ على الرياض وجيزان ومأرب؛ يعلنون بذلك تحدي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا الذي تواجهه كل دول العالم.

ووصف "العطية" المليشيات الحوثية بجماعة إرهابية نازية متمردة، لا تقيم لمصطلحات السلام أو الاتفاقيات أي قيمة.

ودعا في ختام تصريحه دول التحالف العربي وقيادة الشرعية أن يعتبروا بكل جرائم الحوثي لتغيير مسار المعركة إلى الحسم العسكري، خمس سنوات كافية لفضح مشروع إيران المتمثل نصًّا وروحًا في الحوثي.