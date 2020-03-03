أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّاالنفط أسعار النفط
مزيج برنت بـ52.49 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا