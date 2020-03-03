أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%

مزيج برنت بـ52.49 دولارًا أمريكيًّا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا