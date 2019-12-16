"العصيمي" يتفقد مساجد ثار ويدشن برنامج البصمة للموظفين

استعرض مع المحافظ إنجازات الشؤون الإسلامية

قام فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة ثار اليوم الاثنين واستهل الزيارة بلقاء محافظ ثار محمد بن عفيصان، حيث استعرض إنجازات الشؤون الإسلامية بالمحافظة ودشن "برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة".

وناقش اللقاء إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، وغير الموضوعات التي هي من اختصاص الوزارة، مثل الفرش وأعمال البناء والترميم، وقد استمع فضيلته من سعادة المحافظ لشرح موجز عن المحافظة وما يتبع لها من مراكز وهجر وعدد السكان وأهمية المرافق التابعة لها، وقدّم العصيمي في نهاية الزيارة مصحفًا مذهبًا في علبة فاخرة للمحافظ .

وقام "العصيمي" بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم تحقيقها والوصول إليها ودشن برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

والتقى "العصيمى " رئيس كتابة العدل الشيخ معجب القحطاني بحضور كاتب العدل بالدائرة الثانية الشيخ محمد الغامدي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يعود بخدمة الدعوة إلى الله تعالى في المحافظة وآلية العمل بين كتابة العدل وإدارة المساجد بالمحافظة فيما يخص صكوك الأراضي وتحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية وتكليف مندوب من الجهتين بمتابعة استكمال الصكوك التي مازالت تحت الإجراء، وقد استمع فضيلة مدير الفرع لشرح موجز عن عمل كتابة العدل بما يتعلق بعمل الوزارة .

وشدد "العصيمي" على سعي الوزارة للانتهاء من قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لكل ما يخدم العمل عمومًا والمساجد خصوصًا بما في ذلك صكوك الأراضي، ثم قدم العصيمي هدية لرئيس كتابة العدل وفضيلة كاتب العدل الثانية عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

كما زار "العصيمي" مشايخ الشمل والنواب والأعيان للسلام عليهم، والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل.

وفي الختام قام "العصيمي" بجولة على مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات وأيضًا زيارة لمسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من المساجد التي تم اختياره ضمن المساجد الأثرية بالمنطقة، لقدمه بالمحافظة إذ تجاوز الخمسين عامًا واستمع فضيلته لشرح من المهندسين القائمين على المشروع، كما وجه فضيلته المختصين للمتابعة والإشراف على سير العمل ورفع تقرير عن الأعمال.