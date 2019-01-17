"الشويش": لجنة القمة العربية التنموية استعرضت مشروعات القرارات

قبل الرفع بها إلى اللجنة الوزارية غداً ومن ثمّ للاجتماع التحضيري للمجلس

أفاد رئيس وفد المملكة العربية السعودية لاجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش؛ بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها اليوم الذي بدأ في العاصمة اللبنانية بيروت، مشروعات القرارات التي سترفع إلى اللجنة الوزارية غداً ومن ثم للاجتماع التحضيري للمجلس.

وقال "الشويش": المداولات تناولت مشروعات القرارات التي سبق الاتفاق عليها في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي الذي عقد في ديسمبر الماضي تحضيراً للقمة، ومن بينها ما يتعلق بالاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري، والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد "2020 - 2030" ومشروع الميثاق العربي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: من بين مشروعات تلك القرارات ما يتعلق بمتابعة القرارات التي صدرت عن القمم الثلاث السابقة، والإنجازات التي تمت في إطار تنفيذ تلك القرارات سواًء ما يتعلق بالربط الكهربائي العربي أو الربط السككي وغير ذلك من القرارات.