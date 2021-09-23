الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.