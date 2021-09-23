الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان.

وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.