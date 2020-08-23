"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.