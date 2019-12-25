"زراعة شقراء" تنظّم لقاء للمزارعين حول تطبيق "المرشد الزراعي"

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، لقاء توعويًّا بعنوان "التعريف بتطبيق مرشدك الزراعي وطريقة الاستفادة منه"، بالمركز الإرشادي، تحت إشراف فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وقدّم مدير المنصة الإرشادية المهندس مشعل العبيد -خلال اللقاء- محاضرة عن تطبيق "مرشدك الزراعي"، وأهمية استخدامه وما يقدم من خدمات استشارية زراعية من الخبراء تصب في صالح المزارعين وتنمية القطاع الزراعي.

وفي ختام اللقاء، ثمّن مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء المهندس هليل الكرشمي تفاعل الحضور مع اللقاء؛ متمنيًا أن يساهم في تثقيف المزارعين، للقضاء على الآفات الزراعية بتطبيق الزراعة النظيفة المنظمة، وإيجاد مزارعين متعاونين، ومبادرين للاستفادة من التقنية الحديثة كمرشد زراعي مباشر وقريب من الجميع.

وقال الكرشمي: يأتي تنظيم هذا اللقاء التوعوي ضمن توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة في مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال إقامة مثل هذه الدورات التثقيفية والتوعوية المختصة".