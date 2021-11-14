الدمام.. القبض على شخص تلفّظ على نساء بعبارات تنافي الآداب العامة

أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة.. ووثق ذلك ونشره بمواقع التواصل

‬صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على مواطن تلفّظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.