"سعود الطبية" تحذّر من متلازمة قد تُعرّض المرأة لمشاكل صحية عديدة

دعت إلى زيارة الطبيب عند حدوث تغيرات والحرص على الكشف المبكر

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من الأضرار الصحية الناتجة عن "متلازمة تكيس المبايض"، والتي قد تُعرّض المرأة للعديد من المشاكل الصحية؛ كاضطرابات في الدورة الشهرية أو تأخر في الحمل.

ودعت مدينة الملك سعود الطبية، إلى المبادرة لزيارة الطبيب، عند حدوث أي تغيرات في الدورة الشهرية والحرص على الكشف المبكر عن الأورام.

مدينة الملك سعود الطبية

3

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 12:44 PM

دعت إلى زيارة الطبيب عند حدوث تغيرات والحرص على الكشف المبكر

"سعود الطبية" تحذّر من متلازمة قد تُعرّض المرأة لمشاكل صحية عديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,889

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من الأضرار الصحية الناتجة عن "متلازمة تكيس المبايض"، والتي قد تُعرّض المرأة للعديد من المشاكل الصحية؛ كاضطرابات في الدورة الشهرية أو تأخر في الحمل.

ودعت مدينة الملك سعود الطبية، إلى المبادرة لزيارة الطبيب، عند حدوث أي تغيرات في الدورة الشهرية والحرص على الكشف المبكر عن الأورام.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مدينة الملك سعود الطبية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020