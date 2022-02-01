مجلس الوزراء عن يوم التأسيس: يمثل الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وأكد المجلس اليوم أن اعتماد 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم #يوم_التأسيس، يمثل الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة، وارتباط مواطنيها بقادتها، وما أرسته من الوحدة والأمن، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة ومكانة عالمية بين الأمم.