"مساعي" النسائية الخيرية تسجل أكثر من 400 متطوع في 2021

و13 مبادرة نوعية وأكثر من 300 فرصة تطوعية

بلغ عدد المتطوعين في جمعية "مساعي" النسائية الخيرية خلال 2021، أكثر من 400 متطوع/ة بمعدل 5500 ساعة تطوعية، ولله الحمد.



سعت الجمعية إلى تقديم مبادرات نوعية وموائمة لكل المجالات، من خلال منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وتهدف إلى تنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من خدمة المجتمع في بيئة آمنة وفقًا لمعايير مقننة.



بلغ عدد المبادرات التي أطلقتها إدارة التطوع في الجمعية خلال العام 13 مبادرة نوعية، وأكثر من 300 فرصة تطوعية.



كما تم توثيق ساعات العمل لجميع الفرص مع إصدار شهادات التطوع إلكترونيًا لكل متطوع/ة.



كما تسعى الجمعية خلال العام المقبل إلى تكثيف الجهود بنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فعاليته وزيادة الفرص التطوعية؛ من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات لتحفيز العمل التطوعي وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.



يذكر أن "مساعي" النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.