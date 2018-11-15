شاهد.. أمطار صباحية متفرقة تغمر "مهد الذهب" وتسيل الأودية والشعاب

تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.. والسماء ما زالت ملبدة بالغيوم وتحمل الكثير

تصوير : محيا المطيري

تشهد محافظة مهد الذهب منذ صباح اليوم، هطول أمطار متفرقة، شملت مركز المحافظة وعدداً من المواقع المحيطة، بها ترواحت بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، سالت على إثرها أودية الجريسية والسايلة والغمر والمعدن، والشعاب المرتبطة بها.

وما زالت سماء المحافظة ملبدة بالغيوم، وزخات المطار تتناوب على الأجواء بين الحين والآخر منذ الصباح.