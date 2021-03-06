سائق سيارة يدهس متظاهرين في بيروت ويصيب 7 منهم

أجهزة الأمن قبضت عليه

دهس مواطن لبناني بسيارته عددًا من المحتجين اليوم السبت خلال قطعهم الطريق في محلة الشويفات ببيروت؛ وذلك بعدما رفضوا فتح الطريق أمامه ليتمكن من المرور؛ ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.



وذكرت قناة "الجديد" أن الأجهزة الأمنية قبضت على السائق، والجيش ينتشر في المكان.