سائق سيارة يدهس متظاهرين في بيروت ويصيب 7 منهم

أجهزة الأمن قبضت عليه

دهس مواطن لبناني بسيارته عددًا من المحتجين اليوم السبت خلال قطعهم الطريق في محلة الشويفات ببيروت؛ وذلك بعدما رفضوا فتح الطريق أمامه ليتمكن من المرور؛ ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.

وذكرت قناة "الجديد" أن الأجهزة الأمنية قبضت على السائق، والجيش ينتشر في المكان.

لبنان احتجاجات لبنان بيروت

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06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 10:05 PM

أجهزة الأمن قبضت عليه

سائق سيارة يدهس متظاهرين في بيروت ويصيب 7 منهم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دهس مواطن لبناني بسيارته عددًا من المحتجين اليوم السبت خلال قطعهم الطريق في محلة الشويفات ببيروت؛ وذلك بعدما رفضوا فتح الطريق أمامه ليتمكن من المرور؛ ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.

وذكرت قناة "الجديد" أن الأجهزة الأمنية قبضت على السائق، والجيش ينتشر في المكان.

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