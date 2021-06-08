لتحقيق أكبر معدل أمان.. مصر تنشط حركة السياحة لديها بلقاح "كورونا"

تطعيم جميع العاملين في القطاع والفنادق وأصحاب المحال التجارية والسائقين

لتنشيط قطاع السياحة واستقبال الأفواج التي بدأت بالوصول لمصر تزامناً مع فصل الصيف، وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية خطة بالتعاون مع وزارة الصحة، تهدف إلى تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاحات كورونا والانتهاء منه خلال شهر يوليو المقبل.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار المصرية سها بهجت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن الدولة تولي قطاع السياحة أولوية كبيرة، وتسعى الدولة إلى الانتهاء من التطعيمات خلال فترة وجيزة، لاستقبال الوفود السياحية التي بدأت بالوصول إلى مصر خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع بداية فصل الصيف.

وأشارت بهجت، إلى أن وزارة السياحة تمكنت من الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في المجالات السياحية في محافظتَي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث إن بهما مدينتين من أهم المدن السياحية في مصر وهما شرم الشيخ والغردقة، وتعمل الوزارة حاليا على تطعيم جميع المتعاملين مع السياح في المدينتين مثل سائقي المواصلات العامة والخاصة، وأصحاب المحال التجارية.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية في سبيل رغبتها في تحقيق أكبر معدل أمان لمواطنيها وللسياح، فهي تسمح لأي أجنبي مقيم في مصر، بالتقدم لطلب تلقي لقاح كورونا عبر الجهات الرسمية التي طرحتها وزارة الصحة لهذا الغرض.

وأكدت بهجت، أنه لم يصل أي وفود رسمية روسية إلى مصر رغم قرار موسكو بعودة الرحلات المباشرة مع القاهرة بداية من يونيو الجاري، حتى الآن إلا أنه من المتوقع أن تعود السياحة مجدداً وفق ما هو معلن ومتفق عليه.

وتفاءلت المتحدثة باسم السياحة في مصر، بالنسبة التي وصفتها بالجيدة لحركة تدفق السياح الأجانب لمصر خلال الفترة الماضية لاسيما أن معدل إشغال الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة في ازدياد مطرد، خاصة أن السياح الأجانب يفضلون السياحة الشاطئية خلال هذا الوقت من العام.

واختتمت بهجت، بأن مصر تقدم الإجراءات الاحترازية كافة في جميع الأماكن السياحية في الدولة، وتفتش الجهات المختصة بشكل متواصل على المنشآت السياحية باستمرار للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمطابقات لتلك الإجراءات.