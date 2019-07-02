كوادر شابة تدفع العمل البلدي بأمانة المدينة المنورة

قرارات لـ"التويجري" بتكليف عددٍ من الوكلاء والمديرين

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، عددًا من القرارات الإدارية تقضي بتكليف عددٍ من الوكلاء والمديرين في أمانة منطقة المدينة المنورة وتدوير الموظفين بين وكالات الأمانة.

وتهدف التشكيلات الجديدة لتجديد الطاقات والاستفادة من الكوادر الشابة بالأمانة والبلديات التابعة لها وضخ دماء جديدة ، وتهيئة الصف الثاني من القيادات.

ويجري العمل على تمكين الشباب مع أهمية استفادتهم من الخبرات السابقة في مجال العمل.

وشملت القرارات : تكليف المهندس أكرم بن صالح العلوني وكيلاً للأمين للتعمير والتنمية العمرانية، اضافة إلى تكليف محمد بن عبدالله عبدربه وكيلاً للأمين لضبط الجودة الشاملة، وتكليف عبدالله بن محمد آل طالع مديرًا عامًا لشؤون البلديات الفرعية والضواحي.



