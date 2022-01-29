جازان.. ضبط 10 "كلجم حشيش" بمركز عثوان مخبَّأة في تجاويف مركبة

ضبطت شرطة منطقة جازان مواطنًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في مركز عثوان، كانت مخبَّأة داخل تجاويف مركبة أُعدت لذلك.



وتفصيلاً، قالت شرطة جازان إن نقطة الضبط الأمني بمركز عثوان في محافظة الدائر، بمشاركة من حرس الحدود، تمكنت من ضبط (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبَّأة في تجاويف مركبة.



وبيَّنت "شرطة جازان" أن المركبة يقودها مواطن؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.