الشرطة الهولندية: الانفجاران ناجمان عن رسالتين ملغومتين

وقعا في غرفة البريد بمبنى إداري في أمستردام .. لا إصابات

أعلنت الشرطة الهولندية، أن الانفجاريْن اللذيْن وقعا اليوم في غرفة البريد بمبنى إداري في أمستردام، وفي مبنى شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده، ناجمان عن رسالتين ملغومتين.

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أوضحت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أيِّ إصابات.

وتحقّق الشرطة الهولندية منذ الثالث من يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة، تقول إن شخصاً واحداً هو الذي أرسلها على ما يبدو.

واستهدفت رسائل سابقة فندقاً ومحطة للوقود ومرآباً وشركة عقارية.

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"الشرطة الهولندية": لم نسجل أيَّ إصابات في الحادثة حتى الآن

انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة"

قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.

ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".