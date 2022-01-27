بحضور والدها المتوفى.. شاهدْ حفل زفاف ثلاثي الأبعاد لفتاة هندية

لتحقيق حلمها بحضور والدها زفافها، اتفقت فتاة هندية مع عريسها على إقامة حفل زفاف افتراضي عبر تقنية "ميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، بحضور الوالد المتوفى منذ عام.

وحسب وسائل إعلام هندية، اتفقت جانا جانديني وخطيبها دينيش سيافكومار على إقامة حفل زفافهما في 6 فبراير المقبل في الفضاء الافتراضي؛ تجنبًا لعدوى كورونا، ولضمان حضور الآلاف من محبيهم في ليلة العمر، وأكد أكثر من 2000 شخص حضورهم، وأعرب أكثر من 5 آلاف شخص عن أمنياتهم بالحضور في قرية سوفالينغابورام.

وبثّت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، فيديو يشرح ما سيحدث يوم العرس، وكيف سيستقبل العروسان ضيوفهما، وكيف سيظهر والد العروس المتوفى في الزفاف.

وبدلاً من أن يرتدي العريس والعروس ملابسهما ويستقبلان ضيوفهما سيجلسان أمام أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهما، ويسجلان الدخول إلى رابط ينقلهما إلى مكان افتراضي.

وعن والد العروس، قال العريس: "لقد ابتكرت صورة رمزية له ليحضر ويستقبل جميع الضيوف، وستكون هذه لحظة عاطفية للغاية بالنسبة للعروس"، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتستخدم "ميتافيرس" الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى جانب مفاهيم الوسائط الاجتماعية؛ لخلق تفاعل غني للمستخدمين، ويمكن للمستخدمين إنشاء الصور الرمزية الخاصة بهم ومنحهم الأسماء والفساتين والأنماط والشخصيات.