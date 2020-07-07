إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط  محل ملابس مقلدة لماركات عالمية

الوزارة: جارٍ اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".. انتهاك لنظام العلامات

أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

وزارة التجارة

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 08:57 AM

الوزارة: جارٍ اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".. انتهاك لنظام العلامات

إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط  محل ملابس مقلدة لماركات عالمية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

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وزارة التجارة

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