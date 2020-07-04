الولايات المتحدة تُسجل 749 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2,784,452 و 129,393 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 11:49 PM

إجمالي الإصابات بلغ 2,784,452 و 129,393 وفاة

الولايات المتحدة تُسجل 749 حالة وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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