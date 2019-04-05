التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيصلي والفتح

حسم التعادل الإيجابي لقاء الفيصلي وضيفه الفتح بهدف لمثله ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الفيصلي رصيده إلى 37 نقطة محتفظاً بالمركز السادس، وأيضاً أضاف الفتح نقطة إلى رصيده الذي أصبح يملك 34 نقطة بالمركز الثامن.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ومحاولات متبادلة من الجانبين لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على أيٍّ من المرميين في الدقائق الأولى في ظل فرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب؛ وهو ما جعل اللاعبين يعتمدون على التسديد من خارج منطقة العمليات لفك شفرات الدفاع.

ترجم الفتح أفضليته النسبية على مجريات اللعب إلى هدف حينما هرب علي الزقعان من الرواق الأيمن، بعد أن رواغ المدافع حمدان الشمراني ليواجه المرمى ويسدد كرة قوية عجز الحارس مصطفى ملائكة عن ردها؛ لتستقر في سقف المرمى معلنة عن أول أهداف اللقاء بالدقيقة (38).

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وبالتحديد الدقيقة 42؛ استعاد فريق الفيصلي توازنه بعد الصدمة شيئاً ما، وقدم صحوة هجومية ليرد بهدف التعديل الذي سجله لويس غوستافو بكرة قوية سددها من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً غفلةً من دفاع الخصم الذي تلاعب به روجيرو قبل أن يمرر الكرة لمسجل الهدف.

في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءًا بين الفريقين؛ حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر في الربع ساعة الأولى؛ حيث تناوب الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.

كاد إيغور روسي أن يضع الفيصلي في المقدمة بعد أن تابع عرضية مثالية من زميله روجيرو، لكن رأسيته ردها القائم نيابة عن الحارس ماكسيم (56)، رد عليه الفتح بمحاولتين خطرتين؛ الأولى من محمد المجحد بقذيفة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء تألّق مصطفى ملائكة في إنقاذها وتحويلها لركلة ركنية لم تأتِ بجديد (71)، والثانية من علي الزقعان الذي اقترب من التسجيل بتصويبة قوية، لكن كرته مرت على بعد سنتيمترات قليلة عن مرمى أصحاب الضيافة (76).

في الدقيقة 82 أنقذ ياسين حمزة فريقه الفتح من هدف محقق، حينما أبعد رأسية إيغور روسي الذي ارتقى فوق الحارس وأرسل كرة رأسية أبعدها من على خط المرمى، وأضاع روجيرو فرصة إنهاء المباراة عندما سنحت له فرصة محقّقة إثر خروج حارس الفتح ماكسيم خارج مرماه، لكنه سدّدها خارج الخشبات الثلاث بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.