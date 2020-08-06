آخر الأسلحة غير المتوقعة.. هل تستطيع الكلاب الكشف عن كورونا؟

إجراء بحث تجريبي لتحديد مدى إمكانية استخدام حاسة الشم القوية لديها

الكلاب البوليسية آخر الأسلحة غير المتوقعة التي يلجأ إليها العلماء في إطار سعيهم لحل لغز فيروس كورونا، ففي أجاكسيو الفرنسية تم إجراء بحث تجريبي لتحديد مدى إمكانية استخدام حاسة الشم القوية عند الكلاب للكشف عن مرضى فيروس كورونا.



وبحسب تقرير بثته قناة "العربية"، فإن أولى خطوات البحث الذي يُعد جزءاً من مشروع علمي دولي، بقيادة المدرسة الوطنية البيطرية الفرنسية في ألفور؛ حيث شهدت العمل على تحديد الروائح التي يمكن أن تنبعث منها من المصابين بفيروس كورونا، لتسهيل عمليات تدريب الكلاب في التعرف عليها.



وشجع اعتماد تجارب سابقة على الكلاب للكشف على الملاريا والأمراض السرطانية، العلماء على السعي لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تساعد حاسة الشم القوية في اكتشاف الأمراض الأخرى، فهناك العديد من الأمراض الأخرى تستطيع الكلاب من خلال الروائح التي تتعرف عليها بواسطة حاسة الشم القوية، بينما نحن البشر لا نستطيع ذلك.



والتجربة الفرنسية ليست الأولى من نوعها؛ حيث شهدت الأسابيع الماضية تجارب مماثلة في كل من: بريطانيا وجامعة بنسلفانيا الأمريكية، التي كشفت أبحاثها حول الأمر توفر الفيروسات على روائح معينة.



وكانت الجمارك السعودية قد أكدت أن "الوسائل الحية" ستكون عاملاً مساعدًا في التعرف على المصابين بفيروس كورونا المستجد مع استئناف عمل المنافذ الجمركية على مستوى الرحلات الدولية.



وأوضح مدير المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية عبد الله السلوم، أن العمل قائم حاليًا على تدريب عدد من الوسائل الحية، ومن فصائل معينة ذات قدرات فائقة على الاكتشاف والتعرف على فيروس COVID – 19، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وقد أظهرت نتائج التدريب إيجابية تجاوزت 80%. مبينًا أن المركز يعمل حاليًا على استكمال جميع المتطلبات التي تضمن جاهزية الفرق.



وأضاف السلوم أن الاستفادة من الوسائل الحية في هذا الجانب تأتي ضمن برنامج COVID 19 الذي يعد أحد البرامج التي يقدمها المركز الوطني للوسائل الحية.