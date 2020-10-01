فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا

بعد ارتفاع أعداد الإصابات

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضًا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق إنجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.

فيروس كورونا الجديد

3

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 06:21 PM

بعد ارتفاع أعداد الإصابات

فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 636

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضًا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق إنجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020