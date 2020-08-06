تمديد تكليف "حنان المالكي" عميدة لـ "تقنية البنات" بمكة

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارها بتمديد تكليف الأستاذة حنان حميدي المالكي عميدة لكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة.

فيما ثمنت "المالكي" هذه الثقة الكريمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، مشددة على بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينها ثم مليكها ووطنها، وتقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.