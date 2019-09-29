"تراحم" تحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في الرياض

بحضور بعض السجينات والمفرج عنهم وأطفالهم

أقام القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية أسر السجنا ء والمفرج عنهم (تراحم) بالرياض مبادرة الإحتفال باليوم الوطني ٨٩ بحضور عدد كبير من اسر السجناء وأطفالهم وكذلك المفرج عنهم بالتعاون مع فريق روح الإنسانية التطوعي.

وقامت بهذه الإحتفالية الأستاذة/ غادة الصقعبي ممثلة سجون منطقة الرياض باللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم)، بتشريف الأستاذة/ مشاعل الدخيل مشرفة القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم).

واشتملت الأحتفالية على استقبال الضيوف وتقديم الهدايا لهم وكذلك ققرات ومسابقات للأمهات والأطفال.

وفي نهاية الإحتفالية قدم فريق روح الإنسانية التطوعي درع تذكاري للأستاذة غادة الصقعبي وللأستاذة مشاعل الدخيل.

فيما قدمت الأستاذة غادة شكرها الجزيل لفريق روح الانسانية على التعاون في إقامة هذه الفعالية الوطنية.