"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 10:15 AM

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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