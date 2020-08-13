"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.