"عبد الرحمن" اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة "الطفش"

مقيم جزائري عمره 14 عاماً .. ووالده: لا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية

تحقّق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة عن أسباب اختفاء مقيم جزائري بعمر 14 عاماً من منزل ذويه بعزيزية مكة.

تفصيلاً؛ قال والد المفقود إن ابنه عبدالرحمن موفق يبلغ من العمر 14 عاماً ولا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية، وخرج من منزلهم بحي العزيزية قبل قرابة أسبوعين ولا يملك هاتفاً جوّالاً.

وتابع، تقدمت ببلاغ لدى شرطة العزيزية التي أخذت أقوالي وفتحت ملف القضية، مبيناً أن ابنه سبق أن قام بالاختفاء مدة ثلاثة أيام تقريباً بدعوى الملل والطفش، وعُثر عليه بعدها في الحرم المكي الشريف.

واختتم حديثة مناشداً مَن يملك معلومات عنه إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمن، ويمكن التواصل معه على الرقم: (0548996570).