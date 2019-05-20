بدء اجتماعات لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية

تناقش على مدى يومين القدرات النووية "الإسرائيلية" ومخاطر مفاعل "بوشهار"

بدأت، اليوم، بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية الوزير مفوض فادي حنا، أن الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التي عُقِدت خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي سيعقد عام 2020 في نيويورك.

وأكد "حنا" أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية للعام المقبل قبيل التوجه لهذا المؤتمر في نيويورك، وكذلك التحرك العربي لتفعيل المقرر الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الذي سيعقد في نوفمبر من هذا العام.

ويناقش الاجتماع على مدي يومين، القدرات النووية "الإسرائيلية" والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2019، ومخاطر مفاعل "بوشهار" النووي الإيراني، ومقترحاً لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.