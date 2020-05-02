الرياض .. ضبط مستودع يبيع معقماً سبق التحذير منه واتخاذ الإجراءات بحقه

"الغذاء والدواء": خلال حملتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات في #الرياض منفذ بيع يتداول معقمًا سبق وتم التحذير منه.

وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

فيروس كورونا الجديد هيئة الغذاء والدواء

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 06:12 PM

"الغذاء والدواء": خلال حملتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات

الرياض .. ضبط مستودع يبيع معقماً سبق التحذير منه واتخاذ الإجراءات بحقه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات في #الرياض منفذ بيع يتداول معقمًا سبق وتم التحذير منه.

وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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فيروس كورونا الجديد هيئة الغذاء والدواء

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