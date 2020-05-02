الرياض .. ضبط مستودع يبيع معقماً سبق التحذير منه واتخاذ الإجراءات بحقه

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات في #الرياض منفذ بيع يتداول معقمًا سبق وتم التحذير منه.
وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.فيروس كورونا الجديد هيئة الغذاء والدواء
"الغذاء والدواء": خلال حملتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات في #الرياض منفذ بيع يتداول معقمًا سبق وتم التحذير منه.
وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.