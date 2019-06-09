طلق ناري يخترق جسد فتاة في بيش جازان .. ومصدر طبي: تحت الملاحظة

أُصيبت في عنقها أثناء وجودها بفناء منزلها .. والشرطة بدأت التحقيق

تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة بيش في حادثة إصابة فتاة بطلق ناري اخترق جسدها واستقر به، فيما تُجرى لها الإجراءات الطبية اللازمة في مستشفى بيش حالياً.

وكشفت المعلومات من مصادر طبية، أن حالة الفتاة مستقرة وتحت الملاحظة، وبينما تتردّد الأحاديث عن مصدر الطلق الناري، فتحت شرطة المحافظة تحقيقاتها لكشف مُلابسات القضية.

وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى إصابة الفتاة بطلق ناري طائش في عنقها بينما كانت موجودة بفناء منزلها.