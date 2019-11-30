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قال إنها تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين

أمين جازان: البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات

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رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.



وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جميع المجالات، وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن، بما في ذلك الخدمات البلدية.



وأكد أمين منطقة جازان على أن البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات من أجل مستقبل زاهر، ونحن نحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم، ومملكتنا ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش، وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على خدمة أبناء هذا الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.



وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي؛ هو دليل على قوة التلاحم بينه وبين القيادة الرشيدة، واحتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.