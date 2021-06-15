الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن للانعقاد لبحث أزمة سد النهضة

"عبدالرحمن" أشار لإمكانية اتخاذ إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن الدول العربية التي التقى وزراء خارجيتها في قطر، اليوم الثلاثاء، تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد؛ لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة، الذي شيدته على النيل الأزرق.

من جهته، ذكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "أبوالغيط"، أن الجامعة العربية قد تتخذ أيضاً إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد، وفقاً لـ"رويترز".