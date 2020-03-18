إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"

أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة

حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.