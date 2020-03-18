إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"

أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة

حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.

إمارة منطقة جازان الأمن السيبراني فيروس كورونا الجديد

45

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:12 PM

أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة

إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 3,224

حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

إمارة منطقة جازان الأمن السيبراني فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020