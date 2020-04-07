فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا لترفع عدد الحالات إلى 260

وفاة واحدة.. و"الشخرة": أجرينا 15000 فحص منذ بداية انتشار الفيروس

أعلن مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة؛ تسجيل 6 إصابات جديدة؛ ليرتفع عدد المصابين بكورونا إلى 260 إصابة.

وقال الشخرة: "قمنا بعمل 15000 فحص منذ بداية انتشار الفيروس في فلسطين"؛ حسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأوضح أن "من بين المصابين في قرى ضواحي القدس 47 عاملاً و57 مخالطاً، وفي رام الله 21 عاملاً و23 مخالطاً و12 مسافراً، أما في طولكرم 3 عمال ومخالط ومسافر، مضيفاً أن عدد حالات الشفاء 24.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع، فيما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ مرسوماً يوم الخميس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.