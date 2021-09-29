"شرطة حائل" تقبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتَيْ اعتداء وسلب في محطتَيْ وقود

ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا حادثتَي اعتداء وسلب على مقيمَين يعملان في محطتَي وقود، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



