تشخيص حالتين جديدتين.. ارتفاع مصابي "كورونا" في الإمارات إلى 7

من الجنسيتين الصينية والفلبينية

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.

وأفادت الوزارة على "تويتر " بأن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية، وفقاً لـ"رويترز".

وزارة الصحة بالإمارات فيروس كورونا الجديد

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08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 02:53 PM

من الجنسيتين الصينية والفلبينية

تشخيص حالتين جديدتين.. ارتفاع مصابي "كورونا" في الإمارات إلى 7

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.

وأفادت الوزارة على "تويتر " بأن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية، وفقاً لـ"رويترز".

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