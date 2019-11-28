اللبس حسب المنطقة.. "طقس إجازة الأسبوع" يتوقعه "الحصيني": اكشتوا!

فيما توقعت "الأرصاد" أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة وضبابًا يتفاوت بالمملكة

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن طقس نهاية الأسبوع يكون معتدلًا في النهار وباردًا في الليل.

وقال "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "طقس إجازة الأسبوع من 1/ 4 إلى 3/ 4/ 1441هـ جيد معتدل نهارًا باردة ليلًا، اكشتوا واحتاطوا من الأماكن المفتوحة".

وأضاف: "ملابس شتوية متوسطة على الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وشتوي خفيف على المدينة والشرقية والسواحل الغربية، مكة ملابس ربيعية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية تصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية) والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.