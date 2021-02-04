أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود

اطمأنّ على الإجراءات التي جرى اتخاذها لمواجهة أي تأثير على الأهالي

تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته مدن ومحافظات تبوك، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت الأرجاء، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير المنطقة على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص، حاثاً الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، متمنياً لأهالي المنطقة أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.