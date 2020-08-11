ثلاث دقائق مرعبة.. شاهد لحظة موت راكب أمواج البحر

نزل البحر لكن موجة عاتية كانت بانتظاره

في ثلاث دقائق فقط وقع هذا "الحادث الغريب" وانتهت حياة راكب أمواج أمس الاثنين، بعدما ضربته موجة عاتية وهبطت به تحت أنبوب تصريف مياه المطرعلى أحد شواطئ سيدني بأستراليا، وقد فقد الوعي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثت قناة "9 نيوز" فيديو اللحظات المأساوية الأخيرة لراكب الأمواج، والتي حدثت حوالي الساعة 12.45 ظهرًا أمس الاثنين.

وفي الفيديو يظهر الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، وهو يجلس على شاطئ كولاروي شمالي سيدني، يمارس بعض التمارين الرياضية، ثم يسحب لوح التزلج وينزل البحر.

لكن تيار الأمواج سحبه بسرعة إلى اليسار باتجاه ماسورة تصريف مياه الأمطار، وظل الرجل يكافح ضد التيار لمدة ثلاث دقائق دون جدوى، ففي النهاية جرفه الماء نحو الأنبوب وسحبه تحت الماء، وبعدها لم يظهر الرجل فوق الماء.

ونقلت قناة "9 نيوز" عن السيدة كارول شيفر، وهي عضو في نادي كولاروي للإنقاذ البحري، أنها كانت تقضي يوم إجازة مع ابنها سام، 12 عامًا، على الشاطئ، عندما وقع الحادث، وكان ابنها سام أول من لاحظ اختفاء الرجل، فقال لها: "أمي لقد ذهب الرجل تحت الأنبوب".

وتضيف السيدة "شيفر": "لهذا أسرعت نحو الأنبوب، وهبطت تحته وتمكنت من سحبه، لقد كان فاقدًا للوعي، ثم قفز شخصان وسحباه".

وحسب الصحيفة: فقد تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للرجل حتى وصل المسعفون ونقلوه إلى مستشفى رويال نورث شور في حالة حرجة، لكنه توفي بعد وقت قصير.

ووصفت امرأة شاهدت الحادث بأنه واحدة من "أكثر الأشياء المروعة التي رأيتها في حياتي"، وأضافت: "لحظة مرعبة وشيء لن أنساه أبدًا".

وقالت الصحيفة: إن سيدني تتعرض لموجة طقس سيء، أمطار غزيرة ورياح عاصفة منذ عطلة نهاية الأسبوع، ولهذا أصدرت السلطات تحذيرًا من الأمواج الخطرة، وسيظل التحذير ساريًا حتى اليوم الثلاثاء.