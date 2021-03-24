"أجياد مكة " تنظم مبادرة توفير "الحقائب الصحية وسجادة صلاة "

تستهدف مصابي كورونا بمستشفى شرق عرفات

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة اليومَ، مبادرةً صحية عبارة عن توفير الحقائب الصحية وسجادة صلاة (استخدام مرة واحدة) لمصابي فيروس كورونا المستجد والممارسين الصحييّن في مستشفى شرق عرفات بمكة المكرمة، حيث استقبل وفد الجمعية مدير مستشفى شرق عرفات الدكتور نزار محمد أحمد, ومديرة إدارة التطوع الصحي والمشاركة المجتمعية بصحة مكة أخصائية أول محاسن شعيب, كما شارك في المبادرة سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ ساعد السواط.

وقال مدير مستشفى شرق عرفات الدكتور نزار محمد أحمد أن المبادرة تساهم في أداء المرضى من أداء الصلوات المفروضة من خلال سجادة صلاة استخدام مرة واحدة مما تقلل من انتشار العدوى خاصة لدى العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين, رافعاً شكره لجمعية أجياد والعاملين فيها على مساهمتهم في توفير الاحتياجات الصحية الخاصة لمصابي فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن مبادرة توفير سجادة صلاة والحقائب الصحية تأتي انطلاقاً من دور الجمعية الدعوي والتوعوي لتوعية المرضى باستخدام هذه الأدوات للوقاية من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من آثارها, وأشار الجفري أن كميات السجادة والحقائب الصحية تم إيصالها لمستشفى شرق عرفات بمكة عبر فريق متخصص من الجمعية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً للشراكة المجتمعية التي تمت بين جمعية أجياد للدعوة والمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المبادرات النوعية والبرامج الصحية والاجتماعية والتوعوية, وذلك تحت رعاية مساعد المدير العام للتخطيط وتحفيز الاستثمار بصحة منطقة مكة المكرمة د. نادر بن حمزه مطير.

يشار إلى أن جمعية أجياد للدعوة جمعية متخصصة لتوعية الحجاج والمعتمرين في منطقة الحرم المكي الشريف, من خلال إقامة العديد من البرامج الدعوية والتوعوية والصحية وتنفيذ المبادرات التطوعية, حيث قدمت الجمعية منذ بدء جائحة فيروس كورونا عدداً من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم أكثر من 100 ألف سجادة صلاة وتقديم أكثر من 5000 حقيبة صحية إلى جانب توزيع مصاحف مترجمة للمنومين في المستشفيات بصحة مكة المكرمة وبلغات متعددة.