"كانون" تُطلق نظام التصوير المبتكر "EOS R"

الشركة كشفت عن كاميرا الإطار الكامل بلا مرايا

نظمّت شركة "كانون الشرق الأوسط" حدثاً تفاعلياً بفندق الفيصلية في الرياض، استضافت خلاله شركاءها في قنوات التوزيع ومجتمع المصورين في المملكة، عقب الإطلاق الناجح لأحدث تقنياتها وهو نظام التصوير المبتكر "EOS R".

واستقطب الحدث المصورين المحترفين والهواة، في تجربة عملية مثيرة لمستقبل السرد القصصي المصور، من خلال نظام EOS R الجديد، حيث تم الكشف عن كاميرا الإطار الكامل العاملة بلا مرايا، مع فرصة استخدامها في بيئة تسمح بتجربة المزايا المختلفة للكاميرا وعدساتها.

ورحّب المعرض بالمصور المحترف والداعم لعلامة "كانون" كلينتون لوبي، لتجربة الكاميرا لأول مرة، والتحدث عن الانطباعات الأولى لتجربته.

وقال مدير وحدة الأجهزة المخصصة للمستهلكين لدى "كانون الشرق الأوسط" فنكاتاسوبرامانيان هاريهاران: إطلاق أول "كاميرا كانون" بالإطار الكامل وبلا مرآة يمثل "لحظة مليئة بالحماس".

وأضاف: هذا الابتكار سيعيد تعريف مستقبل السرد القصص المصور؛ نظراً لكونه مصمماً لتلبية المتطلبات المتزايدة من رواة القصص في جميع أنحاء العالم للحصول على كاميرا بلا مرايا أفضل أداءً.

وأردف: هذا الحدث هو الأول من نوعه في الرياض، وستستضيف "كانون" فعاليات مماثلة في جميع أنحاء المنطقة؛ لضمان الانسجام الكامل لجميع الشركاء والعملاء مع منتجاتنا الحديثة، وحتى تتاح الفرصة أمام المصورين بمختلف اهتماماتهم لتجربة الكاميرا وتوسيع نطاق رؤيتهم المستقبلية المتعمقة تجاه الكاميرات العاملة بلا مرايا.

ويُرسي النظام EOS R معياراً للكاميرات الصغيرة ذات الإطار الكامل الأخف وزناً، ويأتي نتيجة بحث مفصل أجراه مهندسو كانون بالتعاون مع مصورين محترفين وصانعي أفلام، ويرتقي النظام الجديد بمنصة التصوير الشهيرة EOS إلى مستويات أعلى، وفق أداء أرفع وإمكانيات تصميم أوسع وأكثر مرونة في تصميم العدسات، ما من شأنه تحسين جودة الصورة وتعزيز قدرات الاستخدام.

وقد نما نظام EOS على مر السنين ليصبح نظام التصوير الأكثر شهرة في العالم لدى العاملين في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام.

ويتيح النظام الذي يأتي بحامل عدسات RF و"سيموس" مزدوج البيكسل Dual Pixel CMOS AF، تميزاً بصرياً منقطع النظير، وأسرع ضبط بؤري تلقائي للصورة في العالم، وتواصلاً أسرع بين الكاميرا والعدسة.