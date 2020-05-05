مركز الاتصال الموحد 1933 بالشؤون الإسلامية يتلقى 5 آلاف اتصال

الوزارة تواصل جهود تفعيل التقنية في إطار التصدي لفيروس كورونا

استفاد أكثر من مليوني شخص من تقنية بث المحاضرات التوعوية والإرشادية التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تفعيلها في إطار التصدي لفيروس كورونا التي تنظمها الوزارة ممثلة في فروعها في مختلف مناطق المملكة عبر معرفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي "منصة تويتر وقناة اليوتيوب".

وتقوم الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالتنسيق والإشراف على عقد الاجتماعات الدورية عن بعد لقطاعات الوزارة وفروعها عبر تطبيقات إلكترونية متنوعة.

وبثت الوزارة رسائل نصية عبر شركات الاتصال للمؤذنين والأئمة والدعاة بلغت "131.266" لتوعية الناس وإرشادهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وبلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الموحد 1933 بالوزارة منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم 5108، كما تم إنهاء "2303" تذاكر مراجعة تنوعت ما بين خدمات للمساجد ومنسوبيها وشكاوى واستفسارات في مختلف قطاعات الوزارة وفروعها الثلاثة عشر.

وتواصل الوزارة تقديم خدماتها عبر منصة "تواصل" وهي قناة جديدة أطلقتها منذ بدء العمل عن بعد تتيح للجمهور التواصل مع مختلف قطاعات الوزارة وفروعها تقدم الخدمة آلياً عبر رسائل نصية لمركز الاتصال الموحد، حيث بلغت عدد البلاغات 598 بلاغاً.