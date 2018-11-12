"مسرحة المناهج".. عروض مدرسية يُطِل منها أبناء الوطن على آفاق تنتهي بهذا الحلم

مصنع تربوي يغرس القيم بالأجيال.. و"الحارثي": فن اهتمت به أوروبا ونحن على الطريق

في الوقت الذي تهتم فيه كل المدارس بالمسرح المدرسي؛ فإنه يعد نافذة يطل منها أبناء الوطن على رحاب واسعة تتشكل من خلالها شخصيات جاذبة، وتتلون لوحات مختلفة الاتجاهات متحدة الإبداع والهدف، ومنصة ومنطلق رئيسي للتذوق الفني والجمالي والتعبير اللفظي والفكري.

ويُعد المسرح المدرسي أيضاً مصنعاً تربوياً وثقافياً يعزز السلوكيات الإيجابية وينبذ السلبية، يغرس القيم والأخلاق من خلال ومضات ولفتات تربوية إبداعية يقدّمها الطلاب على خشبة المسرح التي أخرجت لنا أنواراً من عطاءات الطلاب تشكلت من خلال هذه العطاءات شخصياتهم وصقلت؛ ففي مسرح الصغار الذي يقوم بالأدوار فيه طلاب المرحلة الابتدائية؛ استطاع المسرح المدرسي أن يعزز ثقة الأبناء الطلاب في أنفسهم بالإضافة إلى إكسابهم العلم والشجاعة الأدبية.

وأوضح المخرج والكاتب المسرحي معيض بن سعود الحارثي، أن للمسرح المدرسي أدواراً بارزة تجاه المجتمع المدرسي بشكل خاص والمجتمع الخارجي بشكل عام؛ حيث يقوم المسرح المدرسي على حل مشكلات المجتمع وإصلاحها، وكذلك تقوية رابط العلاقة بين الطلاب وبيئتهم المدرسية والخارجية أيضاً، ومن خلال المسرح توجه الأفكار والإبداعات والطاقات التوجيه الصحيح وتستثمر المواهب وتصقل.

وأضاف: "من خلال العمل الجماعي الإبداعي لإخراج نص معين على خشبة المسرح؛ يشعر الطالب بقيمة فريق العمل والعمل ضمن مجموعة، وينمو لديه حب العمل داخل الفريق الواحد، ويبتعد عن حب الذات، ويكتسب من خلالها ثقافة العمل الجماعي".

وأكد "الحارثي" أن الدول الغربية اهتمت بالمسرح المدرسي، وأولته كثيراً من الاهتمام والرعاية؛ حيث أقيمت في أوروبا وأمريكا المسارح المدرسية التربوية والتعليمية والترفيهية أيضاً، وكان لها دور بارز في تعزيز العملية التعليمية من خلال ما يسمى بالمسرح الحر؛ من خلال مسرحة المناهج لأجل غرس القيم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الإيجابية.

وما اهتمام وزارة التعليم في وطننا الغالي -ممثلاً في النشاط الطلابي الثقافي- إلا دليل على أهمية ودور المسرح المدرسي؛ حيث تنضم سنوياً العديد من المنافسات المحلية والمركزية وأيضاً على مستوى المسرح المدرسي للصغار، وقيل من قبلُ أعطني مسرحاً أعطك أمةً، وقد صدق مَن قال ذلك؛ فالمسرح أبو الفنون من على خشبته يُصنع الأمل، والتعاون، والتكاتف، والعطاء، والوفاء، والقوة وتصنع المحبة أيضاً؛ فحيثما وجد مسرح وفن وإبداع؛ وُجد العطاء والنماء والوفاء.

هذا الاهتمام بالمسرح المدرسي من خلال تلك التظاهرات والمنافسات؛ ساهم في الارتقاء بمكونات وأدوات المسرح المدرسي، فقد أثمرت تلك الجهود عن وفرة في كتابة النصوص المتميزة التي تنوعت في طرحها ما بين المباشرة والرمزية غير المتكلفة أو المعقدة.

كما أسهم ذلك الحراك في الرفع من مستوى الإنتاج المسرحي؛ إذ أصبحت العروض تحاكي الاحترافية على صعيد السينوغرافيا والإخراج بشكل عام وكسر جمود جغرافية المسرح بكافة حواجزه.